حسن يوسف عن شائعة وفاته: انعدام أخلاق.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عانى الفنان المصري حسن يوسف، خلال الأيام الماضية من انتشار شائعة وفاته بعد تدهور حالته الصحية، وهو الأمر الذي تسبب في غضبه.

وفي أول تعليق له على هذه الشائعات طمأن الفنان حسن يوسف جمهوره على صحته نافيًا هذه الشائعات، مؤكدًا أنه بخير ولا صحة لكل هذه الشائعات التي تطلق ويكون مصدرها مواقع التواصل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن سبب إطلاق هذه الشائعات هو انعدام الأخلاق، موضحًا أنه عندما التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي قبل سنوات أخبره أن أهم شيء هو إعادة أخلاق الشعب المصري كما كانت.

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وتابع، أنه تلقى اتصالات هاتفية كثيرة من أصدقائه ومحبيه للإطمئنان على صحته، ووجه الشكر لكل من سأل عنه.

واستطرد، مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم تطلق شائعة جديدة، مثلا الفنان عادل إمام انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات كثيرة عنه وعن صحته، مشيرًا إلى أنه اتصل به ليطمئن عليه وأكد له أنه بخير ولا صحة لكل ما يتكب.

واختتم حديثه قائلًا: إنه لا يحب مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتابعها وأنها سبب في تدمير كثير من الأشياء.

يذكر أن أخر أعمال حسن يوسف مشاركته في مسلسل “الضاهر” مع محمد فؤاد، والذي كان من المفترض أن يعرض في مارس الماضي، لكن تأجل موعد عرضه.