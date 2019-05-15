علا غانم تثير عاصفة من التعليقات بصورة من شهر عسل ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية علا غانم جمهورها في صورة جديدة لابنتها فريدة على حسابها عبر موقع «أنستجرام».

الصورة ظهرت فيها ابنة علا غانم مع زوجها من شهر العسل، وظهرت وهي ترتدي ملابس غير محتشمة، وزوجها يقبلها، وعلقت علا وكتبت: «حبايبي أحبكم كثيرا».

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عدد كبير من جمهور علا انتقدوا الصورة التي نشرتها، وخاصة أنها لا تتناسب مع الشهر الكريم، وحملت التعليقات عتاب للفنانة.

علا غانم احتفلت منذ أسابيع بعقد قران ابنتها، ونشرت صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعبرت عن سعادتها بهذه المناسبة.

كما كشفت ابنة علا الأخرى كاميليا عن صورة لها مع خطيبها، وذلك عبر حسابها الخاص، وقالت: «رجلي ودعمي».

يذكر أن الفنانة المصرية علا غانم قد تزوجت وليد الضفراوي في بداية حياتها وهي في سن صغير، وأنجبت منه كاميليا ونيرمين، ولكنها كانت في سن صغير جدا، ثم انفصلت عنه وتزوجت من أحمد المسلمي، ثم تزوجت من عبدالعزيز لبيب، والذي أقامت مؤخرا ضده دعوى تطليق ثم تصالحت معه.