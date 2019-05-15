رانيا يوسف: الرجل المصري خائن بطبعه.. وزوجي السابق استغلني

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أن زواجها لثلاث مرات وفشلها تعتبرها تجربة كافية لتعترف أن مشروع الزواج لا يناسبها ولا يتماشى مع عاداتها.

رانيا يوسف قالت إن زواجها من محمد مختار لم ينفعها في شيء، فهي الفنانة الوحيدة التي تزوجت منتج ولم يجري اتصالا هاتفيا واحدا من أجلها.

الفنانة المصرية قالت إن والد ابنتيها يدفع لها 10 آلاف في الشهر فقط، وهذا حتما لا يكفي، وهي تتكفل بكل شيء، مشيرة إلى أنها رفعت أكثر من دعوى للحصول على نفقة لائقة وهذا حقها.

رانيا أشارت إلى أنها تعرضت للاستغلال في كل زيجاتها، حتى أن زوجها الأخير طارق عزب استغلها عاطفيا، ودائما تتذكره بالوجع.

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الفنانة المصرية أشارت إلى أنها لن تفكر في الزواج مرة أخرى، وتحب أن تعيش حياتها على حريتها دون أن تتقيد.

رانيا يوسف ترى أيضا أن 90% من الرجال المصريين يخونون زوجاتهم، وقالت إن هذا في دم الرجل الشرقي ولا يستطيع أن يغير عاداته.

الفنانة المثيرة للجدل قالت إنها من الممكن أن تقع في حب رجل متزوج، ولكنها من المستحيل أن تتزوجه لأنها لن تجرح امرأة أخرى، ولا تحب أن يحدث ذلك معها.

أما عن العمل مع الفنانة زينة وأزمتها معها قالت رانيا في برنامج «شيخ الحارة»، إنها لن تعمل مع زينة مرة أخرى، وأوضحت أن الأخيرة كانت تعرف أنها بطلة مسلسل «ريش نعام»، ومع ذلك استغلت الظروف لتنافسها على البطولة، وأكدت أن ما فعلته معها لا يليق أبدا.

رانيا أشارت أيضا خلال اللقاء إلى أن والدتها مصرية وليست سودانية كما أشاع البعض، لافتة إلى أن طباع والدتها تختلف عنها، ولذلك من المستحيل أن تعيش معها.