إصابة أحمد جمال في مباراة كرة قدم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المعتاد في شهر رمضان الكريم أن ينظم الفنانين بعض دورات للعب كرة القدم، والتي تحمل الطابع الترفيهي والتنافسي.

الفنان المصري أحمد جمال هو أحد ضحايا هذه اللعبة، حيث أصيب في مباراة كرة قدم جمعته مع بعض الأصدقاء، ووقع على ذراعه أثناء حركته.

احمد جمال انتقل إلى المستشفى على الفور، وتبين إصابته بكسر في ذراعه، وتم وضع جبيرة له، وطلب منه الأطباء الراحة التامة.

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المطرب المصري أشعل حفل شم النسيم بوادي ردجلة بحضور عدد كبير من جمهوره وقدم جمال عدد من أحدث أغنياته.

الفنان أحمد جمال أعلن خطوبته في مطلع شهر يناير الماضي من إعلامية سعودية، وكان قد صرح قبلها بشهور أنه يعيش قصة حب.

الفنان الشاب صرح من قبل أنه يبحث عن فتاة عاقلة وهادئة وتقدر عمله لأنه يريد أن يحقق نجاحات متتالية، مشيرا إلى أنه لا يطيق المرأة النكدية ويحب الفتاة المرحة.

وعلى الصعيد الفني، أحمد جمال، نال جائزة أفضل مطرب شاب لعام 2018، في استفتاء مجلة «دير جيست»، لتضاف لقائمة نجاحاته ، وكان قد حصل على نفس الجائزة عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٥.