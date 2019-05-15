منة فضالي تتعرض لانتقادات حادة بسبب «الشيشة».. كيف ردت؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها بمجموعة صور لها، خلال تواجدها مع أصدقائها على أحد المقاهي.
الفنانة المصرية ظهرت في الصور وإلى جوارها “شيشة”، مما كشف عن تدخينها لها، وهو ما أثار غضب جمهورها بشدة، وانهالوا عليها بالانتقادات.
منة ردت على هذه الانتقادات بطريقة حادة، حيث لم تنكر أنها تدخن الشيشة واعتبرتها حرية شخصية، حيث كتبت: ” هو عيب ولا حاجة مش فاهمة.. أنا حرة”.
يذكر أن الفنانة المصرية منة فضالي لا تشارك بأي عمل في السباق الرمضاني الحالي، وكان آخر عمل عرض لها الجزء الأول مسلسل “قيد عائلي”، وهو من بطولة ميرفت أمين، وبوسي، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، ودنيا عبدالعزيز، ودينا فؤاد، وميرنا وليد، ومحمد محمود عبدالعزيز، وريم البارودي، ومحمد نجاتي، وغيرهم، ومن المقرر عرض الجزء الثاني بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وتنتظر منة فضالي عرض فيلمها الجديد “براءة ريا وسكينة” بعد انتهاء شهر رمضان، وهو من بطولة وفاء عامر، وحورية فرغلي، وشريف باهر، وأشرف مصيلحي، وحسن عبدالفتاح، وغيرهم.
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