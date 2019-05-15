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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن كواليس عودتها للفن بعد غياب 11 عامًا، وعن انفصالها عن زوجها للمرة الأولى، والانتقادات التي تعرضت لها.
حلا شيحة، قالت، إنها لا تهتم برأي الناس وتفكيرهم عنها ولا تتأثر بالأشخاص المحيطين بها، وما يؤثر فيها هو ما بداخلها.
وأضافت خلال لقائها في برنامج «حلوة رمضان»، على موقع «يوتيوب»، أنها قبل سنوات اتبعت حلمها وقامت ببعض الأشياء التي كانت ترغب في تنفيذها رغم وقوف العديد من الأشخاص ضدها، كانت قوية في اتخاذ قراراتها، ونفس الأمر الآن لأنها تحب أن تكون صادقة مع نفسها.
كما تحدثت عن عائلتها وقالت إنها لمدة 11 عامًا كانت تعيش مع أولادها ومتعلقة بهم جدا ودائما معهم، أما الآن مع التغيير الذي تعيشه، كان عليها أن تتقبل أن هناك أمور ستحدث تخص علاقتها بهم.
وأوضحت أن لديها 4 أبناء واتفقت مع والدهم أن ابنتيها الكبيرتين تعيشان معه في كندا أما الصغيرين يعيشان معها في مصر، ووصفت ما تشعر به بأنه إحساس يقطع القلب لأنها في الماضي لم تكن تعمل وكل وقتها كان لأولادها، أما الآن هي بعيدة عنهم.
أما عن قرار عودتها للفن، قالت إنها أخذت قرارها بقوة وأنها عادت لبلدها كي تعمل ولا تحتاج لأحد، وفي نفس الوقت تترك أبنائها، وتذكرت وقت فراقهما في المطار وقالت إنها كانت تبكي بحرقة، مشيرة إلى أنها تحاول أن تكون علاقتها جيدة مع طليقها من أجل أولاده.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب طلاقها وابتعاد أبنائها عنها.. حلا شيحة: قلبي بيتقطع.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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