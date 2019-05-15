بعد الهجوم عليها بسبب «زلزال».. داليا مصطفى تدافع عن حلا شيحة وتسب منتقديها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة لهجوم حاد بسبب أدائها في المسلسل الرمضاني الجديد “زلزال”، والذي وصفه منتقديها بالضعيف.

الفنانة داليا مصطفى دافعت عن حلا، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، حيث كتبت: “طول عمري سيئة جدا جدا في التعبير دايما بأخذ بجد 4/ 10 فيه بس بصراحة لازم أقول رأي في اللي بيحصل ده.. حلا طول عمرها بتمثل كويس ولها طلة رائعة وكل الناس فرحت لما عرفنا إنها هترجع تمثل تاني “.

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وسبت منتقدي حلا، بقولها: “فيه ايه بقى يا شوية غجر فيه ايه الست بقالها 8 سنين أو اكتر بعيدة عن الكاميرا وكانت كل مشهد تسأل اللي حواليها انها بتمثل كويس ولا ايه وكانت مرعوبة جدا وبعد الفترة دي من القعدة في البيت لازم ترجع مش تمام التمام بس علي الأقل طبيعية مش اوڤر ومش مجرد بت حلوه بتمثل وخلاص لا حلا ليها تاريخها إنتوا ايه بقي يا ولاد امبارح علشان تتكلموا علي حلا”

واختتمت كلامها بقولها: “حلا هتفضل حلا من غير آرائكم العظيمة يا شوية حوش قابضين علشان فلان ولا فلانه تكون زفت علي دماغكوا تريند يا شوية.. بلاش ولأول مره أتكلم كده بس انا قررت أني مش هسكت تاني لان احنا كممثلين بنقلق من كلامكوا بس طز طز طز فيكوا كلكوا دي محولاتها وست عامله مجهود فيه غيرها مبيعملش حاجه وبترفعوه “.

يذكر أن حلا شيحة تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “زلزال”، وهو العمل الأول لها بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن بعد 12 عاما من الاعتزال.