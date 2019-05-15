محمد صبحي: اكتشفت موهبة منى زكي في 10 دقائق.. وهذا ما يحزنني من «مسرح مصر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

من المعروف أن نجم الكوميديا محمد صبحي اكتشف الكثير من الفنانين الذين أصبحوا نجوم فيما بعد، وكان من بينهم النجمة منى زكي.

صبحي كشف تفاصيل طريفة عن كيفية اكتشافه لموهبة منى زكي، حيث قال: “منى زكي قدمت في مسابقة التمثيل في فرقتي، فطلعت على المسرح ووقفت فترة وهي مبتسمة فقولت لها اتفضلي مثلي قالت لي أنا مش عايزة أمثل أنا عايزة أتصور مع حضرتك”.

وأضاف: “حاورتها لمدة 10 دقائق وبعدها قولتها انتي لن تدخلي تصفية ولن أمتحنك وسآخذك معي في فرقتي لأنك ممثلة جيدة، شوفت فيها الموهبة وكانت نظرتي صحيحة لأنها كانت متميزة جدا”، مؤكدا أنه فجور جدا بمنى زكي وبعدد كبير ممن قدمهم منهم الفنان صلاح عبدالله، والفنان أحمد آدم، والفنان مصطفى شعبان، والفنان هاني رمزي، والفنان أحمد وفيق.

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ومن ناحية أخرى، كشف الفنان المصري، خلال استضافته في برنامج “عايشة شو”، سبب هجومه على “مسرح مصر” الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي مع مجموعة من الشباب.

صبحي أكد أنه يحب الفنان أشرف عبد الباقي كثيرا، وأنه أول من هنأه بعد تدشين “مسرح مصر” باعتباره اسكتشات كوميدية، كما أشاد بموهبة الشباب الذين يعملون معه، لافتا إلى أن ما أحزنه هو خروج البعض عن النص وتجاوزهم لقواعد الأخلاق.

حيث قال: “بعد أول موسم أو موسمين بدأت المسألة تتغير وتزعَّلْنا، ملهاش دعوة بقدرات الولاد، لأن دمهم خفيف وكوميديانات، إنما الخروج عن النص أحيانا بما يتجاوز الأخلاق، ده اللي يزعلنا”.

الفنان المصري أضاف: ” دائمًا ما يكون هناك إسفاف، ولكنه كان استثناء، لكن أن يتحول إلى قاعدة، فهذا أمر مرفوض”.