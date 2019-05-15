صالح جمعة يسجل أول حلقة بدون ألفاظ خارجة.. ورامز يتخلى عن حذره في «رامز في الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، بدأ الحلقة بمقدمة تحذيرية لصالح جمعة من أن يلقى مصير كل من إبراهيم سعيد، وعمرو زكي، بسبب السهرات والتدخين، ووصفه بالملتزم حديثًا في صفوف نادي الأهلي.

ولم تخل الحلقة من سخرية رامز جلال، من ملابس صالح جمعة، وهي الفقرة التي اعتاد تقديمها في برنامجه.

وتم الإيقاع بصالح جمعة، بعد إيهامه بالمشاركة في تصوير إعلان لإحدى ماركات الشامبو، في إندونيسيا وبالتحديد جزيرة بالي.

وخلال الحلقة تخلى رامز جلال، عن حذره وظهر بدون أي ماسك على وجهه، خلال تصوير صالح للإعلان، وقام بوضع كميات كبيرة من الشامبو على رأس “جمعة” دون أن يدري.

وبالغ رامز جلال، في مقلبه الأمر الذي أدى إلى استغراب جمعة وتساءل عن سر عدم انتهائه وسط ضحك رامز.

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وأصيب صالح جمعة، بصدمة كبيرة فور رؤيته للغوريلا، التي يتنكر في شخصيتها الفنان رامز جلال.

ولم يبد صالح، أي رد فعل عدائي تجاة رامز جلال، بعد الكشف عن مقلبه، وقال: “دا هزار ده يا جماعة ممكن الواد مستقبله يروح فيها”.

وحاول رامز جلال، تهدئته وطلب منه أن يؤكد للجمهور أنه سينضبط في الملاعب وأن الدوري أهلاوي.

وسجل صالح جمعة، أول حلقة في البرنامج هذا الموسم بدون حجب لأي لفظ خارج، وكان رد فعل صالح جمعة، مفاجئ لكل متابعي البرنامج وذلك بسبب عدم تطاوله على رامز جلال، بالضرب أو التعدي اللفظي مثل باقي النجوم، وتعد هذه هي الحلقة الأولى في الموسم بدون أي حجب.