نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على سيلينا غوميز تزين السجادة الحمراء لمهرجان “كان” بحضور مميز – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدرت المطربة الأمريكية الشابة “سيلينا غوميز “، قائمة نجوم هوليوود الحاضرين حفل افتتاح الدورة 72 من مهرجان “كان” السينمائي، الذي أقيم في قصر المهرجانات، اليوم.

وظهرت “سيلينا غوميز”، 26 عاما، أنيقة في مجموعة من التنانير البيضاء، وهي تنضم إلى النجمة التايلاندية “تيلدا سوينتون”، التي تشارك في المهرجان بالعرض الأول لفيلمها الجديد: “The Dead Don’t Die”، الذي سينافس على عدد كبير من الجوائز، ومن المتوقع أن يعرض في المملكة المتحدة اعتبارا من 19 يوليو المقبل.

وظهرت على السجادة الحمراء أيضا، الممثلة “إيلي فانينغ”، 21 عاما، ونجمة “ماليفسنت” الجميلة، والممثلة الأمريكية “جوليان مور” بثوب أخضر بسيط، و”كان” من بين المشاركين في الحفل “جيريمي ميكس”، 35 عاما، وزميلته عارضة الأزياء “أندريا ساسو” 29 عاما، اللذين ارتدى كل منهما بدلة سوداء بالكامل.

Advertisements

ويعرض مهرجان “كان”، الذي يستمر من 14 حتى 25 مايو الجاري، 21 فيلما، بالإضافة إلى منافسات منتصف الليل، وعروض خاصة في قصر المهرجانات، وستكون الممثلة “إيل فانينغ”، والروائية الفرنسية “إنكي بلال”، والمخرج المرشح لجائزة الأوسكار “يورجوس لانثيموس”، من بين أعضاء لجنة التحكيم خلال هذا الحدث السنوي.

ويترأس المخرج المكسيكي “أليخاندرو غونزاليس إيناريتو”، الفريق الذي يقرر الجوائز، بما في ذلك جائزة “Palme D’Or” الأولى.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان أيضا: “بول باوليكوفسكي”، المخرج البولندي وكاتب السيناريو، الذي حاز على جائزة أفضل مخرج في مهرجان “كان” في العام الماضي عن فيلم “الحب المستحيل”.