نادين نسيب نجيم بكت بصدق عند قبر والدها في أحداث “خمسة ونص”

متابعة بتجـــــــــــرد: يشهد مسلسل “خمسة ونص” تطورات كثيرة في حلقاته اليومية، وهو ما يضاعف من وتيرة الحماس لدى الجمهور العربي الذي اختار أن يتابعه خلال شهر رمضان الجاري.

وفي الحلقة الثامنة من العمل، كان للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مشهدًا مؤثرًا جدًا، ظهرت فيه “الدكتور بيان نجم الدين” التي تجسد شخصيتها، عند قبر والدها، تعتذر له عن عدم مقدرتها على المحفاظة على مستشفى الأمراض السراطانية الذي أسّسه قبل وافته.

ظهرت نادين التي فقدت والدها الحقيقي بعد صراع مع المرض في آب 2018 ولا تزال تعيش ألم فراقه، متأثرة جدًا، صادقة، تبكي بحرقة كبيرة كما لو أن المشهد خارج عن السياق الدرامي للأحداث، فلامست مشاعر المشاهدين الذين تفاعلوا معها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان والد نادين، الراحل نسيب جرجس نجيم قد ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل “خمسة ونص” حيث سلطت الكاميرا حينها الضوء على صورة تعود له وضعت على الطاولة.

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يشارك في بطولة مسلسل “خمسة ونص” إلى جانب نادين نسيب نجيم، النجمان قصي خولي ومعتصم النهار، والعمل من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”، تقدّمها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من خمسة ملايين مشاهدة.