حمادة هلال وسوزان نجم الدين يُثيران غضب الجمهور في "ابن أصول" والسبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار ظهور الفنانة السورية سوزان نجم الدين بدور الأم للفنان المصري حمادة هلال في مسلسل "ابن أصول" سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى تقارب العمر بينهما.

الظهور الأنيق لسوزان اعتبره المغرّدون لا يليق بكونها تقوم بدور الأم في المسلسل، لاسيما أنّ نجلها الذي يقوم بدوره حمادة هلال في ريعان شبابه وليس طفلاً، ما دفع البعض لاعتقاد أنّها صديقته أو خطيبته وليست والدته.

الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا انطلق من زاويتين، الأولى التقارب العمري بين الأم ونجلها، وهو ما لا يتّسق مع الواقع، ولا يخضع للعقلانية، ولا يساعد على اندماج الجمهور مع السياق الدرامي، وهو ما عبّر عنه أحد المغردين بقوله: "المفروض دي أمه. احترموا عقول المشاهد".

وبعض التعليقات جاءت ساخرة من اختيار الأدوار، وبعضها الآخر خلط السخرية بالغزل في الفنانة السورية، حيث غرّد آخر: "يا جماعة حد يقنعني دي إزاي أم حمادة هلال".

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الزاوية الثانية للجدل على السوشيال ميديا، تحدثت عن الإطلالات التي تظهر بها سوزان نجم الدين، والتي اعتبرها البعض "لا تليق بأجواء شهر رمضان".

وبعدما غابت الحلقات الأولى عن حجز جزء من المتابعة للدراما الرمضانية، دخل مسلسل "ابن أصول" دائرة المتابعة والجدل في آنٍ معًا، مع الإيقاع السريع للمسلسل الذي نجاح في جذب عدد من الجمهور، مقارنةً بأعمال أخرى تراجع حجم مشاهديها.

ويظهر حمادة هلال في "ابن أصول" بوجه جديد يمزج بين الكوميديا الخفيفة التي تعتبر امتدادًا للموسم الماضي، وبين القصة الاجتماعية التي نجحت في جذب المتابعين، لكن عدم توفيق القائمين على المسلسل في اختيار الشخصيات للأدوار، ربما يعيد العمل إلى حيث بدأ بعيدًا عن السباق.

و"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجي، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي.