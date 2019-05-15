حنان مطاوع: انضممت إلى"لمس اكتاف" بعد كتابة حلقته الأولى

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""الخليج 365"" من بيروت: صرّحت الفنانة حنان مطاوع أن ترشيحها لمسلسل "لمس اكتاف" جاء من خلال المخرج حسين المنباوي. مشيرة إلى أنه رشحها للدور بعد كتابة الحلقة الأولى منه. وقال لها: "على مسؤوليتي متقلقيش ولو عايزة تمشي في أي وقت مش هزعل".

وأضافت في تصريحاتها لقناة سي بي سي المصرية التي تعرض العمل حصرياً على شاشتها، أنها تُحب شخصية "عايدة الحناوي" التي تقدّمها في العمل. موضحة أنها لا تحب الشخصيات الطيبة أو الشريرة أو الشقية بوجهٍ واحد، بل الشخصيات التي تُظهر البشر على حقيقتهم كخليط من ذلك كله. وهو ما يتوفر بشخصية "عايدة" التي تحمل جوانب شرسة جدًا وجوانب بديعة وحنونة في الوقت ذاته.

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وأكدت على الود والحب والمرح في أجواء التصوير، لافتة إلى أن معظم أبطال العمل من أصدقائها المقربين، مثل إيمان العاصي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب. وأضافت: "حتى هاجر الشرنوبي اللي علاقتي بيها في المسلسل بشعة هي في الواقع أختي وحبيبتي وصاحبتي".

فى ذات السياق، لفتت إلى أنها تراهن دومًا على الجمهور وعلى ذكاء المتلقي في التمييز، وقدرته على كره الشخصية الشريرة وفي الوقت ذاته حب الممثل الذي قدمها وأتقنها فأشعرهم بمدى كراهيتهم لها، مشيرةً إلى أنها تحب المغامرة جدًا، ولو كانت تعمل كـ"منتجة" لاختارت أكثر الأدوار جنونًا. لكن الفنان عليه أن يختار ما يُعرَض عليه، وهي تحاول اختيار أكثر الأدوار تميزًا واختلافًا.

أما عن الأدوار التي تتمنى تقديمها مستقبلًا، فأشارت لأهمية إنتاج أعمال حول الحضارة الفرعونية القديمة، وقالت: "أنا حزينة بشدة لأن مصر مبتعملش حاجة تؤرخ حضارتها العظيمة دي كلها".