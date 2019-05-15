شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3" الحلقة 9.. سليم الأنصارى يأمر رجاله بتشديد المراقبة على "جومانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استعراض الحلقة التاسعة من مسلسل "كلبش3" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة ON E، ذهب أكرم صفوان (هشام سليم) إلى منزل جومانا (سارة عادل)، بعدما علم أنها تخطط لبعض الأمور فى المجموعة السرية لسليم الأنصارى، وطلب منها أن تبلغ والدها طريح الفراش بسبب جلطة دماغية، أنه يريد مقابلته، وخلال مقابلته مع رأفت علام والد جومانا، أكد له صفوان أن جومانا لا تسمع الكلام وتقوم بأفعال غريبة وغير مرضية، وأمرها بإنهاء موضوع محمود علوان (ناصر سيف) الذى كلفها به مؤخرا فى سرية.





وعلى جانب آخر، تحوم الشكوك حول جومانا من قبيل سليم الأنصارى وفريقه السرى، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لمنزل جومانا، حيث قامت يسرا اللوزى بتحليل شخصية ريم، وتلخصت الزيارة أن ريم تحمل بداخلها ضغائن وحزن شديد ولا يعلم أحد السبب، وهو ما جعل فريق سليم الأنصارى يشدد على مراقبة تحركات جومانا وجمع معلومات عن حياتها وحياة والدها خاصة أنه كان يعمل تحت قيادة أكرم صفوان فى تجارة السلاح.

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.