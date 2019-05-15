شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تبدع تمثيلا بأداء متوازن وسهل ممتنع فى "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الممثلات اللاتى نجحن فى تقديم شكل مميز على الشاشة الفنانة عائشة بن أحمد التي تجسد شخصية مريم زوجة مصطفي شعبان في مسلسل " أبو جبل " فتقدم عائشة شخصية الزوجة التي تقف بجوار زوجها برغم ما يتعرض له من مصائب وكوارث وأكثرها شراسة كانت وفاة أبنائها وحريق شقتها.



النجمة عائشة بن أحمد في عدة مشاهد

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عائشة من اصحاب مدرسة التمثيل الطبيعي والتلقائي بدون مبالغات زائدة أو انفعالات بدون داعي وهي مدرسة السهل الممتنع، وفي أكثر من مشهد تقدم مشاعر واحاسيس الشخصية التي تقدمها من خلال عينيها فالتمثيل بالعين هو الأصعب والتعبير بدون كلام هو الأكثر صعوبة.

الممثلة الجيدة هي التي تترجم ألفاظ المؤلف وأفكاره ومشاعر الشخصية التي تقدمها بسلاسة وتلقائية وطبيعية وهكذا هي عائشة بن أحمد في مسلسل " أبو جبل " تمثل بدون أن تمثل او تتصنع أداء مكرر أو "كلاشيه " ومع سخونة الأحداث في الحلقات القادمة ستظهر قدرات وإمكانيات أخري لدي النجمة عائشة بن أحمد .

المخرج أحمد صالح كان موفقا جدا في اختياره للنجمة عائشة بن أحمد في هذه الشخصية فالدور بالفعل يتطلب هذا النوع من الممثلات فكيف عبرت في مشهد وفاة أبنائها من خلال عينيها وملامح وجهها فصدمة وفاة طفليها وحريق منزلها من الصدمات التي ربما تصيب الشخص بحالة من الصمت والوجوم علي الوجه وهذه كانت حالتها الصادمة في فقدان اعز ما تملك وهما طفليها .