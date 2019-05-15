شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 9 من "علامة إستفهام".. ميرهان حسين تصلح بين محمد رجب وشقيقه بعد اشتباكهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل "علامة إستفهام، استكمال مشهد اشتباك "نوح الشواف" محمد رجب، وشقيقه "جاسر" محمد ناصر، داخل الغواصة التى تقام فيها بروفات فرقتهما الموسيقية، أدت إلى دفع "جاسر" له فى صدره، الأمر الذى لم يتحمله "نوح" وقام بصفعه على وجهه، ليفاجئه شقيقه بتصويب مسدس فى وجهه.

وقفز "نوح" على "جاسر" لمحاولة السيطرة عليه لتخرج رصاصة فى الهواء دون أن تصيب أحد من المتواجدين، ولكن ارتطمت رأس "نوح" على الأرض أدت إلى نزيف بعض الدماء ليذهب إلى الطبيب ليعالجه.

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وأجرى "جاسر اتصال هاتفى على "رحاب" ميرهان حسين، التى كانت تتواجد أيضا وقت اشتباكهما، ونجحت فى تهدئته وإصطحابه للمنزل للصلح بينه وبين "نوح" الأمر الذى لم يضايقه وأحتضنه وقال له "بتبعتلى رسالة فيها "4 فصلات" بتقلدنى ياض"، وقدم شكره لـ "رحاب" على أنها حاولت الصلح بينهما.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.