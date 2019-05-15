شكرا لقرائتكم خبر عن "4 فصلات" سر رسالة تهدد بقتل والد هيثم أحمد زكى فى "علامة إستفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى من خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "علامة إستفهام"، مقابلة "فؤاد" محمود البزاوى، والذى يجسد دور عم "نوح الشواف" محمد رجب، لمحاولة معرفة بعض المعلومات عنه وعن شقيقه حتى يتمكن من معالجة "نوح" من الحالة النفسية التى يمر بها.

وسأله "سامح" أين "جاسر" شقيق "نوح" وكيف كانت العلاقة بينهما، ليرد بأنه مسافر فى الخارج وكان دائما يعتبره إبنه وليس أخوه من شدة العلاقة بينهما، ولكن فى الأيام الأخيرة حدثت بعض المشاكل بسبب علاقته بشخص يدعى "يعقوب" لأنه شخص غير منضبط، لكن واضح أن أخر أيام "نوح" قبل دخول المستشفى حصل مصيبة كبيرة أدت لسفر "جاسر" ودخول "نوح" و"قنديل" للمستشفى هنا ولكنى لا أعلم ماذا حدث.

وطلب سامح الجلوس مع "مروة" جيهان خليل، لأن تفيده بأية معلومات، ولكن "فؤاد" أخبره بان لم تكن العلاقة بينها وبين "نوح" أو "جاسر" بشكل قوى حتى يكون لديها معلومات، ثم ذهب "سامح بعد ذلك لـ "الشيخ منصور" حسن العدل، الذى كان يتردد عليه نوح، ولكنه لم يفيده بأية معلومات متحججا بضيق وقته ليقرر أن تكون المقابلة مرة أخرى.

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واختتمت الحلقة بتلقى "سامح" اتصال هاتفى من "مروة الشواف" جيهان خليل، طلبت منه مقابلته ورؤيته غدا، الأمر الذى رحب به "سامح"، ولكنه تفاجئ بورقة داخل سيارته مكتوب عليها " أبعد عن نوح الشواف،،،، وإلا أبوك هيموت"، وكما نتذكر بأن الـ "4 فصلات" هى لغز الحلقة والتى كان يكتبها دائما "نوح الشواف" فى رسائله وأيضا شقيقه "جاسر"، لتشويق الجمهور لمعرفة من وراء هذه الرسالة، ومن يهدد بقتل دكتور "ربيع" عبد الرحمن أبو زهرة والد "سامح" الطبيب النفسى.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.