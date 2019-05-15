شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 9 من "زلزال".. محمد رمضان يجمع بين حلا شيحا وهنادى داخل جامعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة 9 من مسلسل "زلزال" الذى يت عرضه على قناة DMC، بشكل حصرى بظهور محمد رمضان داخل جامعته وشرحه لبعض المحاضرات لزملائه فى كلية التجارة، وحينما علم دكتور فى الجامعة ويجسد الدور الفنان الشاب كريم أسامه، طلب منه أن يضع اسمه على مذكرات " زلزال" مقابل مبلغ مادى 1200 جنيه.

وتتوالى الأحداث، بطلب "ربيع" حسام داغر من خاله " خليل بيه" ماجد المصرى لينقل والدته من المستشفى العام لمستشفى خاصة بعد تدهور حالتها الصحية، واتفقت " ام سمير" سلوى عثمان مع زلزال ليجلب لها "سمير"، ابنها بعد ما سرق منها مبلغ 3000 جنيه.

وتصاعدت الأحداث بظهور "أمثال" شقيقة "خليل كتخا" فى المستشفى، وشقيتهم الثالثة وقاموا بالدعاء عليه مع إحدى الممرضات بعد ما علمت أنهم أشقاء كبير أعيان العياط وترك شقيقته بمستشفى عام.

والتقى "زلزال" محمد رمضان بهنادى "أمل"، لأول مره بعد فراقهم فى الجامعة وبدأوا فى العتاب بسبب ظلم والد "أمل" واستيلاءه على أرض والده، واعترفا بحبهما لبعض وذهبت حلا شيحا "صافيا" لجامعة "زلزال" لترد له محفظته الخاصة التى فقدها فى موقف الميكروباص، وجمعهما "زلزال"، وأكدت "أمل" هنادى لـ "زلزال" أن "صافيا" تحبه.

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وفقدت صافيا الأمل فى "زلزال" بعدما رأته مع "أمل" ورأت نظرات الحب بين "أمل" و "زلزال"، وحزنت حزنا شديدا.

الجدير بالذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .