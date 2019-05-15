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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "الرأس الأخضر".. بشير يقدم سهرة رمضانية فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد بشير لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى رمضان، وذلك على مسرح درب فى مصر القديمة، فى تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، وتعيده هذه الحفلة إلى القاهرة بعد تمثيله مصر مؤخرًا فى مهرجان موسيقى الأطلسى بجمهورية الرأس الأخضر.
بشير الذى عرف فيما مضى بأشهر أغانيه "بتميل"، احتفل مؤخرًا بإطلاق ألبومه الجديد "احذر هلاكك"، الذى لخص خلاله تجربته الموسيقية فى مشواره الفنى الممتد لأكثر من عقد، وجسد خلال أغانيه رؤيته الغنائية الخاصة المعتمدة على تقديم وصلة موسيقى معاصرة بالاتكال على "تيمات" من الفلكلور الأصيل.
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