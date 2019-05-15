"شاهد فيلم الافتتاح".. نجيب ساويرس في مهرجان كان السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حرص المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، وظهر على السجادة الحمراء مع عدد من نجوم ومشاهير العالم.

ونشر ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" عدة صور من فعاليات المهرجان الذي افتتح أمس الثلاثاء، في مدينة كان الفرنسية، كما نشر ساويرس صور من فيلم الافتتاح "The Dead Don’t Die"، وعلق عليها "في فيلم الافتتاح".

يُذكر أن فيلم عربي واحد ينافس هذا العام في مهرجان كان في المسابقة الرسمية وهو فيلم "لابد وأنها الجنة" للمخرج الفلسطيني آليا سليمان الذي سبق وفاز بسعفة كان الذهبية من خلال جائزة لجنة التحكيم الخاصة عام ٢٠٠٢.