نجوم فيلم الافتتاح يتألقون على سجادة "كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تألق نجوم فيلم الكوميديا "The Dead Don’t Die" على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، والتي انطلقت فعالياته أمس 14 مايو وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

الفيلم هو أحدث أعمال المخرج الأمريكي، جيم جارموش، أحد أهم المخرجين الذين تم اختيار العديد من أعمالهم السينمائية للمشاركة بفعاليات المهرجان منذ عام 1984 الذي شارك فيه بفيلمه "Stranger Than Paradise" وفاز بجائزته الأولى بالمهرجان "الكاميرا الذهبية"، كما رُشح لـ"السعفة الذهبية" لأول مرة بمسيرته عن فيلمه "Down by Law" عام 1986.

فيلم "The Dead Don’t Die" تدور أحداثه في إطار كوميدي رعب، حول بلدة تدعى "سنترفيل" تقع وسط صراع بين أكلي لحوم البشر، يجد معه الشرطيان رونالد وكليف نفسيهما في زخم من المواقف الطريفة والساخرة.

يشارك ببطولة الفيلم نجمي جيم جارموش المفضلين أدم درايفر وبيل موري واللذان تعاون معهما من قبل بأكثر من عمل سينمائي. ​