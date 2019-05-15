صورة| هكذا سخر أحمد جمال من كسر ذراعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

سخر المطرب أحمد جمال من كسر ذراعه، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وكتب جمال معلقًا على صورة له داخل المستشفى: "أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر".

كان جمال قد تعرض لشرخ في مفصل الكوع بسبب سقوطه على الأرض، أثناء لعبه مباراة كرة القدم مع أصدقائه.

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ووضعت يد جمال في جبيرة لمدة ما بين 3 أسابيع إلى شهر، حسب تعليمات الأطباء، ليتمكن بعدها من استخدام يده بشكل طبيعي.

وكشفت مصادر مقربة منه أن الأطباء أخبروه أن إصابته لن تمنعه من مواصلة نشاطاته الفنية.