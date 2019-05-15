- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
سخر المطرب أحمد جمال من كسر ذراعه، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".
وكتب جمال معلقًا على صورة له داخل المستشفى: "أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر".
كان جمال قد تعرض لشرخ في مفصل الكوع بسبب سقوطه على الأرض، أثناء لعبه مباراة كرة القدم مع أصدقائه.
ووضعت يد جمال في جبيرة لمدة ما بين 3 أسابيع إلى شهر، حسب تعليمات الأطباء، ليتمكن بعدها من استخدام يده بشكل طبيعي.
وكشفت مصادر مقربة منه أن الأطباء أخبروه أن إصابته لن تمنعه من مواصلة نشاطاته الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| هكذا سخر أحمد جمال من كسر ذراعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.