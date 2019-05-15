أكثر من 200 فيلم تتنافس على 6 جوائز.. انطلاق مهرجان "تري كور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تنطلق فاعليات الدورة الـ21 من مهرجان تري كور الدولي الفرنسي لـ"الأفلام القصيرة جدًا"، في الفترة من 9 إلى 16 يونيو المقبل، بالجامعة البريطانية بالقاهرة، بمشاركة دولية من 30 دولة حول العالم، برعاية إعلامية من قناة TeN الفضائية.

يفتح المهرجان الباب أمام جميع أنواع الأفلام القصيرة، بما فيها الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة، والتي تصل مدتها إلى 3 دقائق أو أقل، دون مقدمة أو أسماء، من مختلف بلدان العالم.

وقد شارك أكثر من 3000 فيلم حول العالم، تمت مشاهدتها والاختيار منها بواسطة لجان تحكيم متخصصة يرأسها هذا العام المخرج الفرنسي العالمي ميشيل هزانفيزيس (Michel Hazanavicius).

وتقام على هامش المهرجان مسابقة الأفلام القصيرة جدًا، تحت عنوان (ڤي إس فيلم) وبدعم استراتيجي من نيوسوفت الدولية ويتنافس فيها أكثر من ٢٠٠ فيلم قصير جدًا، على 6 جوائز هي جائزة أحسن فيلم رسوم متحركة قصير جدًا، وجائزة أحسن فيلم تسجيلي قصير جدًا، وجائزة أحسن فيلم روائي قصير جدًا، وجائزة إسكاروس لأحسن فيلم اجتماعي مصري، وجائزة الجامعة البريطانية للعمل الأول، بجانب جائزة لجنة التحكيم.

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ويرأس لجنة التحكيم مسابقة (ڤي إس فيلم) السينمائي الكبير، الدكتور سمير سيف والذي سيعلن أسماء لجنة التحكيم يوم افتتاح المهرجان بقاعة العرض بالجامعة البريطانية بالشروق.

وشارك في المسابقة أفلام من 4 قارات حيث شارك من قارة أفريقيا مصر والمغرب والجزائر ومن أسيا فلسطين وسوريا واليمن والعراق والأردن والبحرين والصين ومن أوروبا إيطاليا وأخيرا كندا من قارة أمريكا الشمالية.

ويشهد المهرجان حضور عدد من الفنانين منهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان السوري فراس نعناع والفنان محمد كيلاني وتتمثل لجان المشاهدة من أساتذة أكاديمية الفنون منهم د. نجوى محروس وعطية عادل خيري ورحمة منتصر ود. وائل صابر ود. أشرف محمد ومن كلية الفنون الجميلة د. أشرف مهدي ود. منصور الشريف والمونتير المميز مينا عبد الملاك.

مهرجان الأفلام القصيرة جدًا هو مهرجان فرنسي انطلقت دورته الأولى عام 1999، ويحقق المهرجان نجاحاً كبيراً ليس على مستوى فرنسا فحسب، بل على مستوى العديد من الدول، التي تشترك أيضًا في تقديمه والمشاركة فيه منذ ٢١ عامًا، والتي تنضم مصر لقائمتها من خمس سنوات.