محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بابنتيها، أظهرت كم الشبه الذي جمع الثلاثي. علقت الشربيني على الصورة: "أنا وأنا وبرضو أنا". وعُرف عن رضوى، روحها المرحة التي ساهمت في رفع نسب مشاهدة برنامجها "هي وبس"، والذي يعرض على قناة "سي بي سي سفرة"، ويهتم بالدرجة الأولى بالمرأة.​

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كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تنشر صورة لابنتيها.. إلى أي مدى يشبهانها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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