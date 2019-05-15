العاصوف 2 يكتسح تويتر بـ 122 ألف تغريدة

يعد مسلسل العاصوف بموسمَيه الأول والثاني من أكثر الأعمال السعودية متابعةً وتأثيراً، نظراً لمحتواه الرائع، وفكرته المختلفة، إذ يرصد أهم الأحداث التي شهدتها السعودية في السبعينيات والثمانينيات الميلادية لتعريف الجيل الجديد بها، وتذكير الجيل القديم بأيام “الزمن الجميل” وقد رصدت منصة Lucidya، المختصة في رصد وتحليل محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، درجة التفاعل مع “العاصوف 2” في الأيام السبعة الأولى من شهر رمضان، وسجَّلت كتابة أكثر من 122 ألف تغريدة عن العمل من قِبل 63 ألف مغرد، بدءاً بيوم الاثنين 1 رمضان، الذي شهد التفاعل الأكبر بـ 66 ألف تغريدة.

وبلغت نسبة الإناث المتفاعلات مع المسلسل 44.66%، والذكور 55.34%، أبرزهم المغرد ماجد حسن الرويلي، وحساب أعمال الموسيقار ناصر الصالح، والفنانان ناصر القصبي، وعبدالإله السناني، إذ كانوا الأكثر تأثيراً من حيث حجم التفاعل أي إعادة التغريد والإعجاب، في حين بلغ مجموع التفاعل مع “العاصوف 2” 274 ألفاً، كما شاركت في التغريد حسابات ذات تأثير كبير جداً لإمتلاكها عدداً هائلاً من المتابعين، منها “أخبار24″، والشرق الأوسط، و”شاهد.نت”، وإم بي سي، وموجز الأخبار.

وأسهمت الحلقات في دخول “العاصوف” الترند السعودي بتغريدات تجاوزت 12 ألفاً، ليصبح المسلسل الدرامي السعودي الوحيد الذي يصل إلى ترند تويتر في رمضان الجاري، وما يزيد من شعبية العمل وجود كبار النجوم فيه، على رأسهم ناصر القصبي، وحبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وعبدالعزيز السكيرين، وليلى سلمان، وزارا البلوشي، ونيرمين محسن، إضافة إلى موعد عرضه على الشاشة الصغيرة “خلال الفترة الذهبية”، والانتشار الواسع للقناة التي تبثه.