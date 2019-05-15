شاهد : عقيل الرئيسي يتعرض للسخرية بسبب ألوان ملابسه في رمضان

شارك عقيل الرئيسي زوج الفنانة فرح الهادي متابعيه على تطبيق “إنستغرام” صور مع زوجته يروجوا فيها لموقع ملابس يعنى بالموضة، إلا أنه لم يسلم من كلام الناس، تعرض الرئيسي لموجة من السخرية والانتقادات، بسبب الإعلان الجديد الذي يروج له مع زوجته، وبسبب ألوان وموديلات الثياب التي يعرضها، لافتين الى أنها تبدو قديمة ولا يمكن ارتدائها، ورغم أن الألوان والتفصيلات هي ضمن أجدد الموديلات الصيفية، إلا أنها لم تلقى إعجاب العشرات من متابعيه، وظهر الرئيسي بقميص أخضر وعليه الكثير من الرسوم والوجوه مع بنطال جينز وممزق، وفي إطلالة ثانية ارتدى جاكيت بسيط بقماش يشبه تطبيعات العسكر ولكن بألوان عديدة يطغى عليها اللون الازرق.

ولم يكتف المتابعون بانتقاد ملابسه، بل سخروا أيضا من ارتدائه لتيشرت تشبه ملابس النساء مع “صابو” رجالي يشبه إلى حد كبير الموديلات النسائية، الأمر الذي عرضه والهادي للكثير من الإنتقادات على سوء إختيارهما للإعلانات، والقيام بأي منها للحصول على المال، بحسب رأي بعض المعلقين.