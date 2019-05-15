بالصور: “نانسي عجرم تتصل بك”.. سر المكالمة التي هزت “السوشيال ميديا”

حالة من الجدل صنعتها إحدى شركات الاتصالات في مصر، وذلك بعد أن توصلت إلى طريقة دعاية جديدة، فقد فوجئ عدد كبير من عملاء الشركة بمكالمة هاتفية بإسم “نانسي عجرم” واعتبرها كثيرون نوعاً من الدعابة، إلا أنهم فوجئوا عندما ردوا على المكالمة بصوت نانسي على الجانب الآخر تغني جزءً من الإعلان الذي يشاركها فيه تامر حسني.

ومن عصر الأحد وحتى المساء غرقت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” بصور لتلك المحادثة والرقم الذي ظهر للمتصلين، وأصبح الأمر حديث الساعة بين متسائلًا، ومعتزًا بهذه المكالمة قائلين: “حد فاهم إيه حوار نانسي عجرم ده ؟، عماله تديني رنات من الصبح”، متابعين: “نانسي عجرم كل مكنسل تتصل”، وأيضا: “عشان تعرفوا أنا مهمة أزاي نانسي عجرم كلمتنى النهارده، حبيبتي يا نونوس”، وبحسب المصادر، كانت تلك المكالمة هي خطوة تسويقية من قبل شركة “أورانج”، لدعم حملتها الإعلانية “تفرق كتير”، والغرض من هذه المكالمة هي الدعوة لمكالمة أصدقائك وأحبائك للتواصل معهم، وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها.