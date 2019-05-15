تخفيف الحكم على مصطفى خاطر وخطفه في "طلقة حظ"

تشهد الحلقة التاسعة من مسلسل طلقة حظ، تقديم السيدة التي أبلغت عن عبد الصبور تقديمها لدليل برائته إلى المحكمة، وهو وثيقة زواج عبد الصبور من القتيلة، وأنه قتلهابعد أن اكتشف خيانتها مع شخص آخر.
ويتم قبول الاستئناف في قضية عبد الصبور وصديقه عباس، وتحكم المحكمة على الأخير بـ
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.
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