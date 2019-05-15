تخفيف الحكم على مصطفى خاطر وخطفه في "طلقة حظ"

تشهد الحلقة التاسعة من مسلسل طلقة حظ، تقديم السيدة التي أبلغت عن عبد الصبور تقديمها لدليل برائته إلى المحكمة، وهو وثيقة زواج عبد الصبور من القتيلة، وأنه قتلها

بعد أن اكتشف خيانتها مع شخص آخر.

ويتم قبول الاستئناف في قضية عبد الصبور وصديقه عباس، وتحكم المحكمة على الأخير بـ

6 اشهر مع إيقاف التنفيذ، بينما الحكم على عباس بعام مع إيقاف التنفيذ، وخلال ترحيلهم وخروجهم، تهجم عربات نقل عليهم وتخطفهم.

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والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، محمد أنور، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.