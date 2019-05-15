بالفيديو..طلاق محمد إمام لأسماء أبو اليزيد بعد تورطها بسرقة محل ذهب في "هوجان"

تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام برجوع الخزنة التي سرقها "هوجان, لطفي الحراق, نوجة, و حورس" من رجل الأعمال "كمال اللبنان" وهو الفنان رياض الخولي, واستعداد

حورس لخطبة احسان صاحبة عربية الكبدة.

تدور أحداث الحلقة حول مقابلة "وردة" و هوجان وطلبها الزواج منه بعد اتمام طلاقها من "بهلول", وبعد

معرفتها بأن حياته مقابل الفلاشة, تعطيها له بعد ان سرقتها من بهلول أثناء حبسها في مخزن لطفي الحراق.

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تنتهي الحلقة التاسعة من مسلسل "هوجان" بطلاق "هوجان" لـ نوجة بعد أكتشافه بأنها شاركت لطفي الحراق و حورس في سرقة محل ذهب.