تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام برجوع الخزنة التي سرقها "هوجان, لطفي الحراق, نوجة, و حورس" من رجل الأعمال "كمال اللبنان" وهو الفنان رياض الخولي, واستعدادحورس لخطبة احسان صاحبة عربية الكبدة.
تدور أحداث الحلقة حول مقابلة "وردة" و هوجان وطلبها الزواج منه بعد اتمام طلاقها من "بهلول", وبعد
تنتهي الحلقة التاسعة من مسلسل "هوجان" بطلاق "هوجان" لـ نوجة بعد أكتشافه بأنها شاركت لطفي الحراق و حورس في سرقة محل ذهب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..طلاق محمد إمام لأسماء أبو اليزيد بعد تورطها بسرقة محل ذهب في "هوجان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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