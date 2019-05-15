أحمد فهمي يدخل عالم الجن في الواد سيد الشحات

تشهد الحلقة التاسعة من مسلسل الواد سيد الشحات، ذهاب سيد وشقيقه فخر إلى أحد الدجالين كي يجد حلا لأختهما المجنونة، وتُدعى دعاء، فيخبرهم أن هناك عفريت عاشق لها اسمه خالد، وعليهما بالذهاب إليه في

عالم الجن للتفاوض معه.

يتردد سيد وفخر في البداية ثم في الأخير يوافقان، ويقول لهما الدجال أن طريقة دخولهما لعالم الجن ستكون من خلال تواجدهم في

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الحمام، على أن يقوم أحدهم بإطلاق صرخة أنثى والآخر يشد "السيفون"، وبالفعل يدخلون عالم الجن ويبحثون عن خالد، وتدور الأحداث في قالب كوميدي.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.