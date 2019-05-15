القبض على أحمد صلاح السعدني في "زي الشمس"

تبدأ الحلقة ٩ من مسلسل زي الشمس، بحلول مشاكل كارمة ابنة فريدة في المدرسة من قبل خالتها نور، ويتقرب مصطفى صديق نور من الأولاد ويتعلقون به كثيرًا نظرًا لطيبة قلبه، ولأنه ترك عمله المهم في لندن من أجل نور الا أنه يضطر للسفر والعودة مرة أخرى.
يحقق وكيل النيابة مع كل من له علاقة بفريدة، واخبرتهم نورعن كل معلومة عرفتها عن حادث أختها، بما فيهم الطبيب النفسي.
يكذب عمر على وكيل النيابة أثناء استجوابه في التحقيق ويجيب على سؤال وكيل النيابة أنه كان في الأسكندرية ليلة حادث فريدة، فهو كان موجود في القاهرة وقتها بطلب من فريدة أنها تريد رؤيته ولكنه
تنتهي الحلقة بتغير عمر لأقواله، وبعد انتهاء وكيل النيابة من إستجوابة أمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، لكذبه وبالتالي تورطه في القضية وشك الظابط فيه وبأقواله.
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