فجرت الفنانة الكويتية هنادي الكندري مفاجأة كبيرة أحزنت جمهورها ومحبيها، فقد كشفت عن إصابتها بمرض السكري عندما حلت برفقة زوجها، ضيفة علي برنامج "فانوس هيونة"، مع الفنانة هيا الشعيبي.
ذكرت هنادي خلال الحلقة انها كانت تعاني منألم في الكُلي وذهبت إلي المستشفي قبل أيام بسببها، وأنها مصابة ببدايات مرض السكري، وقد كان الخبر صادم بالنسبة لهيا الشعيبي التي طمأنتها و نصحتها بالإكثار من شرب
جدير بالذكر أن هنادي الكندري تشارك في الموسم الرمضاني لعام 2019 من خلال عدد من الأعمال الدرامية، وهي مسلسل "وما أدراك ما أمي"، للمخرج حسين الحليبي، ومسلسل "حدود الشر" للمخرج أحمد دعيبس، ومسلسل "أمنيات بعيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكشف عن إصابتها بمرض السكري.. هنادي الكندري تشعل السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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