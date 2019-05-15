"بالفيديو..أخت ياسمين عبد العزيز ضحية تفجير إرهابي في "لآخر نفس

تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل لآخر نفس للفنانة ياسمين عبد العزيز, بإصابة "دينا" أخت "سلمى" أثر العملية الارهابية التي قام بها أحد أفراد الجماعة الإرهابية التي كان يعمل معها "حازم" ضابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة.

تدور أحداث الحلقة حول محاولة سليم الاعتراف لسلمى بما في داخله تجاهها, واعتذارها له عن شكوكها بعلاقته بتاجر الآثار الكبير "شكري",

وندم "ياسر" وهو محمد عز, عن مشاركته في العملية الارهابية الغادرة

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التي تسببت في اصابة "دينا" والأطفال الأبرياء.

تنتهي الحلقة التاسعة من مسلسل "لأخر نفس" بمساعدة "سليم" لـ "سلمى" بدوخولها المستشفى عن طريق عربة اسعاف, لتطمئن على أختها ضحية التفجير الارهابي, ولكن بوجود الشرطة للتحقيق في الحادث تكتشف وجود سلمى فتفر هاربة بعد مقابلة "دينا".