غدًا.. نادين نجيم تنتهي من تصوير المشاهد الأخيرة من "خمسة ونص"

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تستأنف الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تصوير باقي مشاهدها، ضمن أحداث مسلسل "خمسة ونص"، الذي تخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، علي أن يكون غدًا هو آخر أيامالتصوير.
وتتناول أحداث المسلسل قصة حب غير مألوفة بين حبيبين، تحاول فيها المرأة ترويض حبيب يشتهي مجد المال ويعاني من الحقد وصراعات على
يذكر أن مسلسل "خمسة ونص"، يقوم ببطولته إلي جانب نادين نسيب نجيم، كل من: قصي خولي، معتصم النهار، قاسم منصور، جوليان فرحات، حسين فنيش، تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر.
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