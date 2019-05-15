كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت صالح يبدع فى سهرة طرب رمضانية بالأوبرا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدع المطرب الكبير "مدحت صالح" في أمسية من زمن الفن الجميل بمشاركة عازف البيانو الشهير "عمرو سليم" وفرقته، وذلك ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف تحت إشراف الدكتور "مجدي صابر" رئيس دار الأوبرا المصرية.

وقدم صالح في الأمسية نخبة مختارة من أجمل أغانيه الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين ومنها "زي ماهي حبها، أكيد، حكاية وردية ،ولاتسوى دموع، ح اتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، بلياتشو، النور مكانه في القلوب، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالى"، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى أشتهر بأدائها.

وقد صرح "مدحت" خلال الأمسية عن سعادته لمشاركاته الدائمة فى أنشطة دار الأوبرا المصرية، معتبرها بيته الذى يرغب دائماً في التواجد علي مسرحه وبين جمهوره المتذوق للفنون الراقية.