كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يقبل رأس حلا شيحة في تاسع حلقات "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "زلزال"، ذهاب "صافية" حلا شيحة، إلى الجامعة التي يدرس بها "محمد حربي" محمد رمضان، لتقابله من أجل إرجاع محفظته الشخصية التي ضاعت منه، وخلال فرحته بالموقف يقوم بتقبيل رأسها ويقدم لها الشكر على أمانتها.

وتستمر "صافية" في ملاحقة "محمد حربي" بعد رويته في أحلامها ثم في الواقع، ويحدث تقارب بينهما عندما يلتقيان للمرة الأولى، وينسى "حربي" محفظته الشخصية عند عربة الفول التي تعمل عليها "صافية"، مما يتيح لها فرصة التأكد من اسمه وأنه يدرس في الجامعة.