كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام جمال عن ظهوره في "بدل الحدوتة 3": "دنيا من رشحتني بعد فشل المفاوضات مع عدد من المطربين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان الشاب هشام جمال أن ظهوره في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" لم يكن مقصودًا، لافتًا إلى أنه كانت هناك مفاوضات مع مغنين للقيام بالدور ومن بينهم: "أحمد فهمي ورامي عياش وحسين الجسمي" لكنها لم تكتمل.

وأكد "جمال" في لقاء تلفزيوني في برنامج "trending" عبر فضائية MBC4، أن دنيا سمير غانم هي من طالبته بالظهور في المسلسل وتقديم أغنية "تعال" لأنه من لحنها.

مسلسل "بدل الحدوتة ٣" تنتجه شركتي روزناما هشام جمال وسينرجي تامر مرسي، وهو من تأليف شريف نجيب وأيمن وتار، ويخرجه خالد الحلفاوي، وهو عبارة عن ٣ مسلسلات منفصلة تبلغ مدة عرض كل منها ١٠ حلقات، ويشارك دنيا في المسلسلات الثلاثة سمير غانم وأحمد رزق وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف.