كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رايا أبي راشد توضح حقيقة معرفتها بمقلب "رامز في الشلال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد أنها لم تتوقع ردود الأفعال الذي حققها ظهورها في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، خصوصًا وأنها لم تعرف معاد عرض الحلقة وفوجئت بعرضها أمس، وتحولت بعدها لترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "رايا" في لقائها مع برنامج "trending" عبر mbc4، أنها اعتادت تعاطف الجمهور معها، مؤكدة أن الناس عصبت من رامز لقيامه بالمقلب فيها.

وأوضحت "رايا" أنها لم تكن على علم بالمقلب كما يشيع البعض، موضحة أن كل ما عرفته وقت المقلب هو أنها ستظهر في برنامج لإحدى قنوات mbc، وستقدمه مهيرة عبدالعزيز.