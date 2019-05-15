كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة "خلف الدهشوري".. محمد رمضان يصالح هنادي مهنى في "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "زلزال"، محاولة "محمد حربي" محمد رمضان، التصالح مع "أمل" هنادي مهنى، بعد تدهور علاقتهما بسبب تدخل والدها "خليل السواح" ماجد المصري، في صراع مع "حربي" بسبب أرض والده التي فقدها بعد وفاته تحت أنقاض زلزال 1992.

وخلال مشهد تخللته الكوميديا، ظهر "محمد حربي" وهو يجلس في كافيتريا كلية "الحقوق" حيث تدرس "امل"، ويوجه لها رسالة بشكل غير مباشر، قائلاً: "هبطل اطلع السلم واتمسك بالأمل"، مما يزيد من عصبيتها وترد عليه بكلمات موجهة إلى صديقتها: "أنا عايزاكي تنسيني وتفقدي الامل".