كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض الخولي يطلق أعيرة نارية على محمد إمام بـ "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين أبطال العمل.

ومن ضمن هذه الاحداث، استرجع الفنان رياض الخولي، والذ يجسد دور تاجر آثار، لخزنته التي سرقت من قبل "هوجان والحراق وحورس"، حيث كان بداخل الخزنه اوراق لقطع اراضي مدفون بباطنها كم كبير من الاثار.

وفي هذال السياق، ذهب "هوجان"، للمخرن الكائن بيه صلاح عبدالله الذي يجسد دور المعلم "بهلول"، والذي حرض "هوجان ، والحراق، وحورس"، على سرقة الخنزة، وقام بستعادها، ولكن بدون الفلاشة التي اختفت.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.