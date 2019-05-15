شاهد.. سخرية صناع "الواد سيد الشحات" من البيرقراطية في عالم الجن

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الواد سيد الشحات" سخرية صناع العمل من البيرقراطية في مصر عن طريق مشهد ظهرت فيه شخصية موظفة السجل المدني في عالم الجن والتي تماطل العملاء في تحقيق مرادهم كما يحدث في عالم الإنس، وذلك بعدما ذهب كل من سيد وفخر للبحث عن الجن خالد الذي لَبْس شقيقتهما دعاء.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).