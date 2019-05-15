كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساومة باسل خياط على خاتم ألماس في "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الكاتب" مساومة "صوفيا" شقيقة الممثلة الراحلة "تمارا"، الكاتب يونس جبران، على الخاتم الألماس التي وجدته بين أغراض شقيقتها، لكنه نفى علاقته بالخاتم، وطالبها بتصويره لأنه من الممكن أن يكون مفيدًا في القضية.

وتراجع أفراد العصابة التي قتلت شابة في السادسة عشر عن اعترافهم بعلاقتهم بمقتل تمارا، ما يعني أن يونس جبران لا يزال داخل دائرة الاشتباه بمقتلها.

وتحدث والد مجدولين لوالدتها عن مخاوفه من علاقته ابنته بيونس جبران، خصوصًا وأنه يكبرها بعشر سنوات، ومتهم في قضية قتل، وهي مبهورة به.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.