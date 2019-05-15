كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسل جبران يجد تحري ووالدة دانيلا رحمة تعود للبنان في "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجد الكاتب يونس جبران ضالته في التحري الذي استقدمه "أبو سعيد" صاحب دار النشر المتعاقد معها، كما طالب المخرج المسرحي روني من الكاتب شادي أن يستكمل كتابة مسرحيته بعدما أبدى إعجابه بالفصل الأول منها.

وعادت والدة مجدولين إلى لبنان، بعدما طالبها والد مجدولين بالعودة، لخوفه على ابنته من الكاتب يونس جبران.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.