“تويتر الشرق الأوسط”: أحمد السقا مُبهر في “ولد الغلابة”

متابعة بتجــــــــــــرد: يعيش النجم المصري أحمد السقا حالة من النجاح الإستثنائي، بعد تصدّر مسلسله “ولد الغلابة” السباق الدرامي في مصر لشهر رمضان هذا العام.

ويتلقى السقا يوميًا وعقب عرض كل حلقة جديدة من المسلسل كمًا هائلًا من الرسائل عبر مواقع التواصل الإجتماعي من النقاد ومتابعي “ولد الغلابة”، وآخرها من الحساب الرسمي لموقع “تويتر الشرق الأوسط”.

ونقل الحساب الرسمي لموقع “تويتر” في الشرق الأوسط إعجاب الجمهور بأحدث مسلسل “ولد الغلابة” وأداء أحمد السقا الذي لا ينفك عن إبهار المشاهدين بأدائه. الساق من جانبه شكر الموقع العالمي والجمهور على الدعم المتواصل الذي يتلقاه وكتب في منشور له: “شكرا تويتر الشرق الاوسط شكرا كل الجمهور والدعم والكلام الكبير اوي شكرا لكل من شارك امام وخلف الكاميرا ولو حتي بكلمه بسيطة”.

يجسد أحمد السقا في المسلسل دور رجل صعيدي يعاني من الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية كسائق تاكسي في الليل، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

مسلسل “ولد الغلابة” يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار وهو من تأليف أيمن سلامة وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي.