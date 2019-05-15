ملكة جمال العراق تدافع عن اسرائيل: "حماس حركة إرهابية"

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان التي أثارت الجدل سابقاً بصورتها مع ممثلة إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون، ثم بزيارتها تل أبيب، قد اتخذت موقفاً صريحاً بدعمها لاسرائيل ضد حركة حماس التي وصفتها بـ"الإرهابية" بتغريداتٍ متتالية عبر حسابها الخاص على "تويتر". حيث هاجمت "حماس" بشكلٍ لا لبس فيه عبر ردودها على تغريدات الناشطين على موقع "تويتر". فكتبت: "الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية، بل إن ميليشيا حماس الـ"إرهابية" تستخدم سكان غزة كدروع بشرية وتطلق الصواريخ من المناطق السكنية. وعندما ترد إسرائيل تستخدم صوراً مروعة للضحايا وتروّج لقضيتهم التي ليست مجرد مطالبة بالحرية بل تتعدى ذلك لهدف القضاء على إسرائيل!".

وأضافت بتغريدةٍ لاحقة: "إن المحتجين الذين يستطيعون الحصول على 600 قذيفة ليسوا بمحتجين". كما دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن "الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن أخطاء حركة حماس". علماً أنها حظرت عن صفحتها المنشورات العدائية ضد إسرائيل!

فيما يلي عينة من تغريداتها:



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.