شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى من كواليس فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية انجلينا جولى من وراء كواليس فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil، المقرر عرضه 18 أكتوبر المقبل والذى يعد الجزء الثانى من السلسلة التى عرض أول فيلم لها فى 2014 بعنوان Maleficent.

وتداول صورة للممثلة العالمية اثناء تصويرها لفيلمها الجديد الذى يستكمل أحداث الجزء الأول بعد ان حظيت بجناحيها اللذان فقدتهما فى بداية أحداث الفيلم الأول.



انجلينا جولى من وراء الكواليس

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وكشفت شركة ديزنى للإنتاج السينمائى عن لقطات جديدة من فيلمها القادم بعنوانMaleficent: Mistress of Evil ، والمقرر طرح الجزء الثانى من الفيلم فى 29 مايو 2020، ويعد الفيلم تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة إلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.

كما تشارك جولى فى فيلم The Eternals الذى تستند أحداثه حول الكتاب الهزلى لـ جاك كيربي الذى صدر عام 1976 ، ودارت أحداثه من ملايين السنين فى الماضى، عندما قامت الكائنات الكونية المعروفة باسم السماوات بتجربة وراثية على البشر لإنشاء أفراد يتمتعون بالقدرة الفائقة والمعروفين باسم الأيتيرنالز، وسرعان ما تتوالى الأحداث بحروب أبدية بين الآلهة اليونانية والرومانية والنرويجية قبل مغادرة الأرض لاستكشاف النجوم.