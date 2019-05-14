- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 مايو 2019 11:59 مساءً - بعد تعرّضه للتنمّر من جانب فئة من المتابعين، دافعت الفنانة اللبنانية إليسا عن الممثل السوري معتصم النهار وأبدت إعجابها بأدائه في مسلسل “خمسة ونص” الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني، إذ انتشرت صوراً قديمة له كشفت عن تبدّل ملامحه بشكل ملحوظ.
وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: “أنا فخورة جداً بما قدّمته حتى الآن وأدعمك بقوّة معتصم النهار التنمّر ليس بمزحة وكن فخورا بما كنت عليه وأظهر ثقتك بنفسك”.
وردّ معتصم النهار على إليسا قائلاً:”طول عمري بحبك”.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تدافع عن معتصم النهار.. والأخير يبوح بحبه لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.