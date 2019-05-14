بعد طلاقها.. أميرةُ النرويج مارثا لويز تقعُ في غرام "مرشد روحي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الأميرة النرويجية، مارثا لويز، وقوعها في الحب من وسيط روحي يُدعى "دوريك فيريت".

ونشرت الأميرة مارثا لويز البالغة من العمر 47 عامًا، الابنة الكبرى لملك النرويج الخامس هارالد والملكة سونجا، على "إنستغرام" تفاصيل علاقتها الرومانسية المزدهرة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتبت الأميرة تعليقًا: "لقد كنت محظوظة بما فيه الكفاية لمقابلته، لقد غيّر حياتي وجعلني أدرك أن الحب غير المشروط موجود بالفعل على هذا الكوكب".

ووصفت الأميرة، التي طلّقت زوجها أري بيهن في عام 2017، دوريك فيريت، بـ"الشعلة المزدوجة" وتعهّدت بحبه للأبد.

وردّت الأميرة أيضًا على منتقدي العلاقة، قائلةً إنها لم تختر صديقها "لإرضاء الأعراف".

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يصفُ دوريك نفسه بأنه "مرشد روحي ومعالج موهوب"، ومن "الجيل السادس شامان" ويدعي أنه قادر على الحد من الشيخوخة باستخدام قوته "للوصول إلى الذرات" داخل جسم الإنسان.

واشتهرت الأميرة مارثا لويز منذ فترة طويلة بالممارسات الروحية وسافرت العام الماضي، إلى الهند للعلاج مع الأصدقاء.

وفي عام 2007 ، كانت هناك دعوات لها للتخلّي عن لقبها الملكي بعد أن أعلنت عن خطط لافتتاح مدرسة لتدريب الناس على التواصل مع عالم الملائكة.

من الواضح أن مارثا لويز ودوريك تلاقوا عن طريق فهمهم الروحي.

وكانت قد انفصلت الأميرة مارتا لويز والمؤلف الدنماركي آري بيهن في 2017، بعد زواج دام 14 عامًا.