بدرية طُلبة تتصالحُ مع ابنتها وعائلتها بعد 10 سنوات من القطيعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة المصرية بدرية طُلبة، عن عودتها لأحضان ابنتها وعائلتها، بعد قطيعة استمرّت 10 سنوات، وفق تعبيرها.

وأكّدت بدرية طلبة، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "حلوة رمضان"، أن ابنتها الصغرى جرحتها كثيرًا لدرجة جعلتها تلجأ لتلقي العلاج النفسي كي تخرج من هذا الألم.

وأوضحت الفنانة المصرية الكوميدية، أن ابنتها الكبرى "هايدي"، التي تزوجت وأصبح لديها أبناء، توسّطت لحل المشكلة بينها وبين ابنتها، وأفراد عائلتها بعد قطيعة امتدت لعشر سنوات.

وأعلنت أنها تصالحت معهم وسامحتهم بمناسبة شهر رمضان، الذي تعتبره الأفضل في حياتها بعد عودة تجمعهم مجددًا، متابعةً: "اتجمعت العيلة اللي اتحرمت منها 10 سنين وعشان ماما تبقى نايمة في تربتها مرتاحة".

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وتضمّنت الحلقة التي قدّمتها الميك آب أرتست المصرية أسماء البريك، التي تعيش في الكويت، عمل "مكياج" للفنانة المصرية بدرية طلبة التي أوضحت أنها تُعاني من "هالات" سوداء، تخفيها بالمكياج.

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة، تشارك في المسلسل الخليجي "أنا عندي نص"، لتصبح أول فنانة مصرية تُمثّل في السعودية، ويشارك في بطولة المسلسل سعاد عبدالله وسليمان الياسين.