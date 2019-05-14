‎ديزي ماي كوبر ترتدي ثوبًا من القمامة لهذا السبب.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبرُ السجادة الحمراء للنجمات هي الأنسب لعرض فساتينهن بالشكل المناسب. وفي بعض الأحيان لإيصال رسائل مُبطّنة للمجتمع.

استطاعت الممثلة الكوميدية ديزي ماي كوبر، مؤلفة المسلسل الكوميدي "هذا البلد" ونجمته الرئيسية أن تُلفت الأنظار إليها على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون "بافتا" لعام 2019.

وكسرت "ديزي" القاعدة، ووصلت إلى قاعة "ألبرت هول" في العاصمة لندن، مرتديةً ثوبًا مصنوعًا من أكياس القمامة وتبرّعت بالمال الذي كانت ستُنفقه لشراء فستان. حيث بلغ سعر فستانها ما يقارب 7 دولارات.

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وأوضحت كوبر: "السبب في أنني أرتدي هذا الفستان، هو أنه إذا ارتديت فستانًا عاديًا، فإن ذلك كان سيُكلّف الكثير من المال وأعتقد أن الأهم هو التبرع بهذه الأموال لبنك طعام محلي".